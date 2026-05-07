助川電気工業 <7711> [東証Ｓ] が5月7日後場(15:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比12.2％増の7.9億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の11.9億円→12.9億円(前期は11.7億円)に8.4％上方修正し、増益率が1.1％増→9.6％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比5.7％増の4.9億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の50円→52円(前期は40円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常利益は前年同期比14.9％増の4.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の25.4％→28.8％に上昇した。



株探ニュース