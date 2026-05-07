7日15時現在の日経平均株価は前週末比3485.92円（5.86％）高の6万2999.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1255、値下がりは282、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が534.61円、東エレク <8035>が413.33円、イビデン <4062>が201.13円、ファストリ <9983>が198.72円と続く。



マイナス寄与度は14.88円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、丸紅 <8002>が8.88円、三井物 <8031>が8.18円、キッコマン <2801>が7.46円、エムスリー <2413>が7.04円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、金属製品、情報・通信、電気機器、化学、空運と続いている。



※15時0分2秒時点



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