米マリオット・インターナショナルは７日、大阪市西成区内に、「シティエクスプレスｂｙマリオット」ブランドのビジネスホテル２館を開業した。

ＪＲ新今宮駅前の「大阪新今宮」と、大阪メトロ花園町駅近くの「大阪難波南」で、西成区で外資系ホテルが開業するのは初めてという。

西成区は労働者の町・あいりん地区で知られる。新今宮駅周辺は、通天閣や新世界が外国人観光客らに人気で、２０２２年には星野リゾートが駅北側に都市型観光ホテル「ＯＭＯ７大阪」を開業した。

シティエクスプレスｂｙマリオットは、若者向けの中価格帯のブランド。開業する２館の客室数は計２４３室で、宿泊料金は１泊１室１万〜１万５０００円程度からを想定している。ロビーや客室には、西成の街並みや文化をモチーフにしたアートや写真を配置した。地域とつながる宿泊体験を打ち出し、宿泊客の街歩きや回遊を促す。

「大阪難波南」で同日、開業式典と報道陣向けの内覧会が開かれ、マリオット・インターナショナルで日本エリアを担当する田中雄司氏は「西成にはローカルな魅力がある。利便性に優れ、訪日客にも人気の立地で、世界中の人に選ばれるホテルにしたい」と話した。