人手や財源の不足を補おうと、市区町村が住民向けの窓口業務の改革を進めている。

ＡＩ（人工知能）などのデジタル技術を活用して案内や住民票交付といった業務の効率化を図る動きが目立ち、住民側の利便性向上につながることから総務省も取り組みを支援している。識者は、デジタル技術を苦手とする高齢者らへの対応も重要だと指摘している。（柳沼晃太朗）

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「どのようなご用件でしょうか」。東京都港区の芝地区総合支所の入り口そばの大型モニターに近づくと、画面に現れた女性キャラクターに尋ねられた。「住民票を取りたい」と話すと、即座に取得場所を地図上に示してくれた。

港区は窓口業務補助の実証実験として、同支所の案内係にＡＩを活用した仮想キャラ「サヤ」を起用。来庁目的を話すと行き先などを回答するほか、バスの乗り方なども時刻表を添えて教えてくれる。

同支所には多い日で約３００人が来所し、数人いる案内係の前に行列ができるほど混雑する。区は４月下旬に実証実験を終え、支所区民課の広沢雄介・窓口ＤＸ担当は「サヤは職員の負担軽減に貢献してくれた。これから詳細な利用状況を分析し、正式導入に向けて検討したい」と話した。

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総務省によると、行財政改革や採用競争の激化で全国の市区町村の職員数は減少しており、ピークの１９９６年に約１５５万人だったのが、２０２５年には約１３８万人となった。

住民との接点となる窓口業務を限られた職員数で維持しようと、多くの自治体がマイナンバーカードを活用したコンビニでの各種証明書の交付や、氏名や住所などの記入省略などに取り組んでいる。

独自のシステムなどを導入する自治体も相次ぐ。山形県西川町では、カメラやマイクを使って役場の複数部署をつなぎ、「ワンストップ窓口」を開設。たとえば、これまでは出生届と児童手当の申請は別々の部署で行う必要があったが、１か所で済ませられるようになったという。

また、東京都町田市は２２年からＬＩＮＥで住民票の交付申請を受け付けており、市民は役所に一度も行かずに郵送してもらうことが可能になった。佐賀市も各種証明の交付申請ができるスマートフォン用アプリを運用している。

総務省も、自治体の窓口業務の改善に向けた先駆的な実証実験を支援する制度を始め、必要経費を負担する。これまでに４６自治体の取り組みを支援したといい、担当者は「窓口業務の効率化は職員の負担軽減だけでなく、住民の待ち時間短縮にもつながり、メリットが大きい。好事例を発掘し、全国の自治体に普及させたい」と狙いを語る。

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技術の活用だけでなく、受付時間の短縮や窓口の集約も進む。東京都墨田区は午前８時半〜午後５時だった平日の窓口の受付時間を、昨年１２月から午前９時〜午後４時半に短縮した。当初は短縮を知らずに訪れる区民もいたが、苦情はほぼないという。４月初めに訪れた会社員男性（３７）も「企業も働き方を柔軟に考える時代。行政サービスの利便性が保たれるなら歓迎だ」と理解を示した。

同区はコンビニの住民票交付サービスなどを促しており、池田泰子・窓口改革担当課長は「短縮で生まれた時間で、さらなる区民サービス向上の方法を考えていきたい」と意気込む。

千葉県白井市は２３年１２月、市内５か所の出張所を全廃し、市役所本庁舎に窓口業務を集約させた。出張所では住民票なども交付していたが、年約１０００万円の運営費を削減するため廃止を決めた。市民からは「市役所が遠い高齢者が不便になる」などの反対もあったが、市の担当者は「財政状況は厳しく、理解をお願いした」と話す。

早稲田大の稲継裕昭教授（地方自治論）は「民間との採用競争激化などで自治体の職員は今後も減少が続き、さらなるデジタル技術の活用は不可欠だろう」とした上で、「業務改善で手が空いた職員を、デジタルに不慣れな高齢者の対応などに充てることも必要になる」と話す。