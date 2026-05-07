外務省は、世界的な人気を誇る日本のアニメや漫画といったコンテンツ産業の海外展開の拡大に向け、支援を強化する。

首脳会談や在外公館による連携、協力要請に加え、新興・途上国には、違法に配信・販売される「海賊版」対策として、政府開発援助（ＯＤＡ）による法整備や取り締まり人材の育成を働きかける。

コンテンツ分野での連携、協力の呼びかけは首脳や外相会談など、ハイレベルの外交機会で進んでいる。

４月１日、東京・元赤坂の迎賓館で行われた高市首相とフランスのマクロン大統領との首脳会談では、コンテンツ産業が「経済交流や若年層の人的交流」につながるとして、協力を深める方針が共同声明に盛り込まれた。同省はコンテンツ分野の協力を明記した「異例の声明」としている。共同記者発表後、両首脳は漫画「ドラゴンボール」で有名な「かめはめ波」のポーズをそろって披露した。

大型連休中、ベトナムを訪問した高市首相は２日、ハノイでのレ・ミン・フン首相との首脳会談で、「両国の健全なコンテンツ産業発展のため」として、ベトナムにおける海賊版漫画サイト運営者の検挙に向けて、実効的な対策の推進を求めた。

新興・途上国は知的財産権保護の制度が確立されておらず、海賊版が横行している。経済産業省の推計では、２０２５年の日本発コンテンツの被害額は約１０・４兆円に上った。被害が深刻なベトナムには、これまでも２回の首脳会談で懸念を伝達していた。

外務省は今後、ＯＤＡで日本の専門家を派遣し、特許権や意匠権、著作権の法制化、ルール作りを支援する取り組みを進める。取り締まりを担う行政官の人材育成や研修を通じた啓発活動も図る方針だ。世界各地にある日本の在外公館で任命している「知的財産担当官」を日本企業からの相談窓口とし、相手国への申し入れや情報収集に当たらせる。

政府は、世界で評価が高い日本のコンテンツ産業を「基幹産業」と位置づけ、海外売上額を２０２３年の約５・８兆円から、３３年までに２０兆円に拡大する目標を掲げている。同省は戦略的支援により、目標達成を後押しする考えだ。