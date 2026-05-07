今国会では党首討論がいまだに開催されておらず、野党は５月以降の毎月開催を与党に求めている。

一方、開催された場合には過去最多となる野党６党が参加し、持ち時間はそれぞれ３〜１２分間に細分化される見通しだ。党首討論は２大政党制の英国をモデルに導入された経緯があり、多党化の時代では議論が深まらないとの見方が広がっている。

党首討論は、首相と野党党首が１対１で丁々発止の論戦を繰り広げることを目的として、２０００年に導入された。全体の時間は原則４５分間で、衆参の合計議員が１０人以上の野党各党に対し、議員数に応じて持ち時間が配分される。次回は衆参５３人の国民民主党が最長の１２分間で、１３人のチームみらいが３分間で最短となる。

昨年１１月の党首討論では、野党第１党の立憲民主党に２８分間が配分された。立民と公明党の衆院議員によって結党された中道改革連合は、衆院選惨敗と参院議員の合流が見送られていることが影響し、１０分間（議員は衆院のみで４８人）にとどまる見込みだ。立民には９分間（議員は参院のみで４０人）、公明には５分間（同２１人）が割り当てられる。

党首討論の時間は与野党が合意すれば延長は可能で、２４年には８０分間実施されたこともあるが、次回は規定通りの４５分間になる公算が大きい。野党からは「持ち時間が短く、現在の多党乱立に合っていない」（立民幹部）、「首相の追及に長い時間を割ける予算委員会集中審議の実施を勝ち取った方が得策だ」（公明中堅）といった声が出ている。集中審議は午前だけの開催でも３時間行われる。

党首討論は導入された００年には８回開かれたが、その後は減少傾向にある。１７年、２０年、２２年、２３年には一回も開かれず、２５年は４回だった。首相が出席する予算委などが開かれる週には開かないと与野党申し合わせで定められていることから、野党は今年度予算が成立した後の４月に党首討論を開くよう求めたが、与党は高市首相の外交日程があるとして応じなかった。