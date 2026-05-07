磯村勇斗×オク・テギョン『ソウルメイト』全8話タイトル解禁 “運命・魂・愛”を詩的に描く構成に注目
俳優の磯村勇斗とオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』が、動画配信サービス「Netflix」で5月14日より世界独占配信される。これに先駆け、全8話のエピソードタイトルと場面写真8点が一挙解禁された。
【画像】EP2以降の場面写真（全8話）
本作は、互いの孤独に引き寄せられるように出会った2人の青年、琉（磯村）とヨハン（オク・テギョン）が、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、約10年にわたり魂を通わせていく物語。
大学でアイスホッケー部に所属し、親友・及川新（水上恒司）らと充実した日々を送っていた琉。しかし、ある出来事をきっかけに意図せず新を深く傷つけ、彼の人生を狂わせてしまう。すべてを捨てるようにして、幼なじみの東雲澄子（橋本愛）が暮らすベルリンへ渡った琉は、そこでボクサーのヨハンと出会う。
偶然のようでいて、どこか抗えない引力を帯びた出会い。2人のあいだに働きはじめる“見えない力”は、やがて運命と呼ぶほかない軌道を描いていく。しかしヨハンには過酷な現実が待ち受けており、その関係は思いもよらぬ方向へと動き出していく。
今回解禁されたエピソードタイトルは以下のとおり。
EP1「運命の力学」
EP2「魂を守れるか？」
EP3「心の景色に映る人」
EP4「砂上の2人」
EP5「生まれ変わる魂」
EP6「銀河鉄道」
EP7「愛ゆえに」
EP8「ソウルメイト」
いずれも“運命”“魂”“愛”といった普遍的なテーマを詩的に表現しており、物語の核心を示唆しながら想像力をかき立てる内容となっている。
脚本・監督を務めた橋爪駿輝は、「古代ギリシャの哲学者プラトンの『饗宴』にある“なぜ人は人を求めるのだろう？”という問いに着想を得た」と明かし、物語を通して2000年以上前の時代から続く普遍的な問いに迫りたいという思いを込めたと語っている。
あわせて公開された場面写真では、琉と新の青春の日々や、ベルリンでのヨハンとの出会い、言葉にならない感情を共有する2人の時間、運命が大きく動き出す気配をはらんだ瞬間など、物語の断片が印象的に切り取られている。まるでフォトダイアリーのように、2人の軌跡を追体験できるビジュアルとなっている。
4ヶ月半に及ぶ撮影期間を経て、国境を越えて共演した磯村とテギョンは、互いに強いリスペクトを抱きながら作品を作り上げた。異なるフィールドで活躍してきた“イソテギョン”が、本作で見せる“魂の共鳴”にも注目が集まる。
【画像】EP2以降の場面写真（全8話）
本作は、互いの孤独に引き寄せられるように出会った2人の青年、琉（磯村）とヨハン（オク・テギョン）が、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、約10年にわたり魂を通わせていく物語。
偶然のようでいて、どこか抗えない引力を帯びた出会い。2人のあいだに働きはじめる“見えない力”は、やがて運命と呼ぶほかない軌道を描いていく。しかしヨハンには過酷な現実が待ち受けており、その関係は思いもよらぬ方向へと動き出していく。
今回解禁されたエピソードタイトルは以下のとおり。
EP1「運命の力学」
EP2「魂を守れるか？」
EP3「心の景色に映る人」
EP4「砂上の2人」
EP5「生まれ変わる魂」
EP6「銀河鉄道」
EP7「愛ゆえに」
EP8「ソウルメイト」
いずれも“運命”“魂”“愛”といった普遍的なテーマを詩的に表現しており、物語の核心を示唆しながら想像力をかき立てる内容となっている。
脚本・監督を務めた橋爪駿輝は、「古代ギリシャの哲学者プラトンの『饗宴』にある“なぜ人は人を求めるのだろう？”という問いに着想を得た」と明かし、物語を通して2000年以上前の時代から続く普遍的な問いに迫りたいという思いを込めたと語っている。
あわせて公開された場面写真では、琉と新の青春の日々や、ベルリンでのヨハンとの出会い、言葉にならない感情を共有する2人の時間、運命が大きく動き出す気配をはらんだ瞬間など、物語の断片が印象的に切り取られている。まるでフォトダイアリーのように、2人の軌跡を追体験できるビジュアルとなっている。
4ヶ月半に及ぶ撮影期間を経て、国境を越えて共演した磯村とテギョンは、互いに強いリスペクトを抱きながら作品を作り上げた。異なるフィールドで活躍してきた“イソテギョン”が、本作で見せる“魂の共鳴”にも注目が集まる。