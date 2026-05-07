テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。SNSのDMで送られてくる驚きのメッセージを明かす場面があった。

リスナーからの「人気アーティストのライブチケットが当てた時に“当たった”と言うと知り合いでもない人からいきなり『譲ってくれませんか』とリプされることが何回もあったので、絶対にチケットを当てたことは言わず、ライブ当日まで何も言わないのを徹底しています」というメッセージを紹介した。

これを受け、佐久間氏は「分かる分かる。気持ちは分かります。そういうリテラシーってなくなったよね。DMで急に来るようになったもんね」ともらした。

さらに「出ている仕事をやっているからかもしれないけど」としたうえで、「たまにあるじゃん“チケット取れなかった”とか。“何々見ないんですか？”って言われて“いやチケット取れなかったんですよ”とかって言うと、知り合いでもなんでもない奴からDMで“譲りますよ”ってメールが殺到すんだけど」と明かした。

「どれが詐欺でどれが詐欺じゃないか分かんないから、やっぱ全部お答えしないんですけど、本当、気軽になったよね」と話した。