なにわ男子の高橋恭平が７日、大阪市内で主演する映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日公開）の公開イベント「ＯＳＡＫＡたこ焼マーケット」に、共演の郄橋ひかる、岩瀬洋志とともに出席した。

恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。劇中でも華麗なたこ焼き作りを披露する山口くんにちなみ、この日は大阪でたこ焼き作りに３人が挑戦した。

和気あいあいとした雰囲気でスタート。高橋恭平は「ロシアンルーレットみたいに、タコが２個とかタコなしとかを作るタイプ」と豪快にタコを投入。一方、郄橋ひかるは紅ショウガ多めの内容となり、岩瀬は黙々とたこ焼き作りに専念するなど、それぞれの個性が爆発した。

できあがったたこ焼きを前に３人とも「おいしそう」と笑顔。店長から１位が（店長が手伝った）郄橋ひかると発表されると、ブーイングする２人の姿もあった。最後に高橋恭平は「本当にこうやって無事一発目。大阪でたこ焼きイベントをすることもできてうれしかったですし、楽しかったです。いろんな人に知っていただいて、見ていただいて、新感覚の胸キュンラブストーリーとして見ていただけたらうれしいなって思います」とアピールした。