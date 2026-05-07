女優の黒島結菜（29）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲の良い女優について語った。

芸能界に仲の良い人はいるかと問われ、黒島は「私は杏さんと仲良くさせてもらっています」と杏と10年来の友人であると打ち明けた。

2人がTシャツ姿でキッチンで抱き合うショットが公開されると「これは杏さんがパリに移住するっていう最後の夜、友達と集まって、最後にハグしている写真です」と笑顔で話した。

仲良くなったきっかけは「『オケ老人!』っていう映画で、もう10年以上たつのかなあ、共演して、もうずっと仲良くさせてもらっています」と目を細めた。

杏が住むフランスに行ったことがあるかと問われると「2年前ぐらいにフランスに遊びに行って。1カ月ぐらい泊めさせてもらって、1カ月ぐらいいました」と驚きの告白。

「パリを拠点に、ポルトガルの方に行ったりとか旅をして。また杏さんのところに戻ってきて。子供たちの学校の送り迎え一緒にしたりとか。犬の散歩したりとか」とほほ笑んだ。

「いつも温かい食事を。“夕飯、きょうはいるの？”って言って。“じゃあみんなで食べよう”って言って、夕飯を」とも語った。MCの「ハライチ」澤部佑は「じゃあ本当に仲良しなんだ」と言い、岩井勇気も「仲いいなあ」と感心した。