&TEAM・FUMA＆ROIROM浜川路己、練習生時代の体型管理事情告白「ストイックすぎる」「デビューして再会するの感動」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/07】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のFUMA（フウマ）と、ROIROM（ロイロム）として活動する浜川路己（ROI）が、5月7日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に出演。2人の過去のエピソードに反響が寄せられている。
【写真】人気ボーイグループメンバー、練習生時代の仲間との共演ショット
この日、番組にはゲストとしてROIROMの浜川と本多大夢（HIROMU）が登場。FUMAが「（浜川と）練習生時代一緒に過ごしてました」と話すと、浜川は「お兄ちゃんです」とにっこり。そして、FUMAは「路己も僕と似ているところがあって、体型管理が結構大変で、それを1人でサウナスーツ着てランニングしてたの思い出します」と当時の体型管理事情を振り返った。
浜川も「FUMAさんはずっとなわとびしているイメージがありました」と打ち明け、スタジオからは「ストイック！」「すごい」と驚きの声が上がった。
この放送を受け、視聴者からは「裏話知れて嬉しい」「デビューして再会するの感動」「ストイックすぎる」と驚きの声が寄せられている。なお、2人は2025年10月にも同番組で共演し、一緒に練習生時代を過ごしたことを明かして話題を集めていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆FUMA＆浜川路己、練習生時代の秘話明かす
この日、番組にはゲストとしてROIROMの浜川と本多大夢（HIROMU）が登場。FUMAが「（浜川と）練習生時代一緒に過ごしてました」と話すと、浜川は「お兄ちゃんです」とにっこり。そして、FUMAは「路己も僕と似ているところがあって、体型管理が結構大変で、それを1人でサウナスーツ着てランニングしてたの思い出します」と当時の体型管理事情を振り返った。
◆FUMA＆浜川路己のエピソードに反響
この放送を受け、視聴者からは「裏話知れて嬉しい」「デビューして再会するの感動」「ストイックすぎる」と驚きの声が寄せられている。なお、2人は2025年10月にも同番組で共演し、一緒に練習生時代を過ごしたことを明かして話題を集めていた。（modelpress編集部）
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