【ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV フレイヤ】 2027年7月 発売予定 価格：47,300円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV フレイヤ」を2027年7月に発売する。価格は47,300円。

本商品はTVアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」より美の女神「フレイヤ」を1/6スケールフィギュア化したもの。

流れるような髪の造形や繊細な表情やしなやかで美しいボディラインが再現され、衣装も細部まで作り込まれている。豪華な椅子の造形と合わせて優雅で気品ある姿が表現されている。

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV フレイヤ

2027年7月 発売予定

価格：47,300円

スケール：1/6

サイズ：全高約195mm（台座込）

(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち5製作委員会

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