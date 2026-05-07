『たまごっち』ピルクル400初コラボ センス抜群なパッケージ公開で全16種類
日清ヨーク株式会社は7日、『たまごっち』とコラボレーションすることを発表した。10日より「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」を実施する。
【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類
キャンペーンは、11日より数量限定で新登場する『ピルクル400』と『たまごっち』のコラボパッケージの発売に合わせて実施。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505人に当たる。また、応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50%オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca&V 65ml×10」が対象。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場する。
＜Aコース＞3個購入で応募
■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を3個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。
■賞品・当選人数：
ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）：5名様
＜Bコース＞1個購入で応募
■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を1個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。
■賞品・当選人数：
ぷりぬいぷち （全4種・各125名様）※種類は選べません。
＜応募者全員 特典＞
期間中に応募した方全員に、たまごっち×ピルクル400のオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。今回だけの特別な待ち受け画像をぜひお楽しみに。
【画像】このキャラ知らない！『たまごっち』ピルクル400のコラボパッケージ全種類
キャンペーンは、11日より数量限定で新登場する『ピルクル400』と『たまごっち』のコラボパッケージの発売に合わせて実施。対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505人に当たる。また、応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
＜Aコース＞3個購入で応募
■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を3個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。
■賞品・当選人数：
ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）：5名様
＜Bコース＞1個購入で応募
■応募方法：「ピルクル400」シリーズの対象商品を1個お買い求めいただき、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、お買い上げいただいたレシートを撮影し、画像をアップロードしてご応募ください。
■賞品・当選人数：
ぷりぬいぷち （全4種・各125名様）※種類は選べません。
＜応募者全員 特典＞
期間中に応募した方全員に、たまごっち×ピルクル400のオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。今回だけの特別な待ち受け画像をぜひお楽しみに。
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