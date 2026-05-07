◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第1日（2026年5月7日 茨城・茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

メジャー第1戦が開幕し、第1ラウンドが行われた。ツアー未勝利の福山恵梨（33＝松辰）は5バーディー、1ボギーの4アンダー68をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。

「朝イチでバーディー、バーディーと来たので、凄く気持ち良くスイングもパットもできた」。序盤で波に乗った。1番で2メートルにつけて、2番では15メートルのロングパットをねじ込み連続バーディー発進。パットが冴え、9番で7メートル、10番で5メートル、15番でも5メートルを沈めた。

11年にプロテストに合格したベテラン。下部ツアーで通算5勝を挙げているが、レギュラーツアーは未勝利。昨年の最終予選会で3位に入り前半戦の出場権を得た今季は開幕から7試合に出場。トップ10入りこそないが、1度も予選落ちがない。2年前に痛めた腰の状態もいい。

「体も痛いところがないし、ショットもパットも例年よりも良い状態でシーズンを始められている」と手応えを感じている。同年代の青木瀬令奈、工藤遥加の頑張りも励みになっている。

「毎年、去年よりもいい状態がずっと続いている感触がある。今年優勝したい気持ちが一番強い」とツアー初優勝を渇望する33歳がメジャーの舞台で悲願を成就させる。