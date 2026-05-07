フリーアナウンサーの神田愛花（45）が6日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）で印象に残ったエピソードを話した。

ぽかぽかMCを務める神田は「私本当にぽかぽかを2時間のドキュメンタリーだと思って臨んでいるんですよ、半分ジャーナリストだと思って。それでいうと、嘘は絶対に言わないでおこうって私のぽかぽかの2時間での基本スタンスで。面白いことは面白い、ゲストの方のお話で分からないときは“すみません、分からない”って言うということはやっています」とコメント。

同番組で印象に残っていることについては「舘ひろしさんがゲストで来てくださるってときに、ぽかぽかって『何とかっぽい』ってゲストに対する勝手なイメージを発表して質問をぶつけるんです」とした上で、「それが本当かどうかマルバツでお答えいただくんですけど、舘さんといえば石原軍団。昔からの芸能界の方じゃないですか、だから『これまで事務所の力でねじ伏せたことがあるっぽい』っていうっぽいを出したんです」と振り返った。

続けて「そしたら舘さんまさかのマルを出したんです。“えー！舘さんマル！？”ってなって“例えばね…”って始まったから“いい！言わないでいい！”ってコマーシャルにいったんですけど、(どんなことを事務所の力でねじ伏せたのかは)コマーシャル中にちょっと聞きましたけどね」と明かした。