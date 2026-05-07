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LD ECHOESが「【海の賢者】タコ研究の第一人者に『Darwin's Paradox!』をプレイしながらタコのすごい生態を聞いてみた」を公開した。琉球大学教授で頭足類研究者の池田譲氏が、無脊椎動物の中で最大級の脳を持ち、高度な知能を有するタコの驚くべき生態について解説している。



動画は、タコを主人公としたゲーム『Darwin's Paradox!』のプレイ映像を交えながら進行する。池田氏はまず、タコが属する「頭足類」について、もともと殻を持っていた貝の仲間から「殻を捨てて自由な体になった」という特異な進化の過程を紹介した。また、多くの人が誤解している身体構造について、「丸い部分は頭ではなく胴体」であり、内臓が詰まっていると指摘。目のある部分が頭で、そこから腕が直接生えているため「頭足類」と呼ばれるのだと語った。



さらに、タコは無脊椎動物の中で最大の脳を持ち、その大きさは鳥類や一部の哺乳類に匹敵するという。興味深いのは、頭にある脳だけでなく、8本の腕の根元にも小さな脳のような神経の集まりがある点だ。池田氏はこの情報処理の仕組みを「江戸幕府のときの体制と似ている」と表現し、大元の脳である江戸幕府（頭）がありつつ、各藩（各腕）が独立して動くというユニークな構造を解説した。



加えて、タコは瞬時に体色や肌の質感を周囲の環境に合わせる「マスター・オブ・カモフラージュ」だと語る。この完璧な擬態能力への自信から、タコはイカのように頻繁に墨を吐くことはないという。タコにとって墨は本当に見破られた「最後の手段」であり、「いわば忍者の刀みたいなもの」面白い。



動画の終盤では、タコの高度な知能を示す例として、ココナッツの殻を扉や盾として利用する「道具使用」や、他のタコの行動を見て学習する「観察学習」が紹介された。池田氏は、色の違う玉を使った実験結果を挙げ、チンパンジーでも難しいとされる見まね学習をタコが行えることを説明した。ゲームを通して語られるタコの知られざる世界は、海洋生物への常識を大きく覆す内容となっている。