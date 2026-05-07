◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

金沢志奈（クレスコ）が４バーディー、３ボギーの１アンダー７１で好スタートを切った。「めっちゃ難しかった。グリーンが止まらないし、硬いし速いし、乗ったらよしっていう感じで。本当に乗らなかった」。メジャーの難セッティングで耐えながらスコアを作り、上位に顔を出した。

ツアー史上最短となる９８ヤードの１５番パー３。池に入れる選手が続出したこの日、金沢は５０度のウェッジでピン奥２メートルにつけてバーディーを奪った。後半は２番で１５メートルの下りのフックラインをねじ込み、３番パー５は９０ヤードの第３打を１メートル半に運び連続バーディー。５番パー５では８０ヤードから５０センチにからめてスコアを伸ばした。

３月の台湾ホンハイレディースの練習日、トレーニング中に左肩を痛めた。「肉離れみたいな感じになった。もうくっついているとは思うんだけど、まだ痛みがある。完治はしていない感じ」。翌週のＶポイント×ＳＭＢＣレディスは途中棄権。その後３試合を欠場し、４月のＫＫＴ杯バンテリンで復帰したが、まだ思うように練習も積めずにいる。今大会は開幕前日のプロアマ戦を欠場し、痛み止めを服用しながら試合に臨んでいる。

茨城・笠間市出身の３０歳は昨年９月のメジャー大会、ソニー日本女子プロ選手権（茨城・大洗ＧＣ）でツアー初優勝を飾るなど、地元で強さを発揮。昨年５位発進した大会で、今年も好スタートを決めた。初日から大勢のギャラリーを引き連れた。「顔見知りの方たちがたくさんいるので力になる。期待に応えられるようにがんばりたい」。観客の声援を浴びながら、地元でのメジャー２勝目に挑む。