東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
結果 -18.41億豪ドル
予想 44.00億豪ドル 前回 50.26億豪ドル（56.86億豪ドルから修正）
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官
為替介入に関するIMFルールは回数を制限するものではない
引き続き警戒感もって注視、連休終わればまた週末が来る
投機的な動きが続いている、介入の照準は全方位だ
【米国】
トランプ米大統領
原油が200ドルまで上がったとしても戦争はそれだけの価値があった
原油はもっと上がると思っていた、250ドルくらいになると思ってた
【中国】
米中首脳会談を前に中国はイランに海峡の早期再開を要請
交渉を継続することが重要だ、平和的解決を求める
習近平国家主席は和平仲介者として外交的地位を強化する構え
【カナダ】
マックレム加中銀総裁
コアCPI上昇なら連続利上げが必要になる可能性
エネルギー高騰が他商品やサービス価格上昇につながること懸念
※経済指標
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
結果 -18.41億豪ドル
予想 44.00億豪ドル 前回 50.26億豪ドル（56.86億豪ドルから修正）
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官
為替介入に関するIMFルールは回数を制限するものではない
引き続き警戒感もって注視、連休終わればまた週末が来る
投機的な動きが続いている、介入の照準は全方位だ
【米国】
トランプ米大統領
原油が200ドルまで上がったとしても戦争はそれだけの価値があった
原油はもっと上がると思っていた、250ドルくらいになると思ってた
【中国】
米中首脳会談を前に中国はイランに海峡の早期再開を要請
交渉を継続することが重要だ、平和的解決を求める
習近平国家主席は和平仲介者として外交的地位を強化する構え
【カナダ】
マックレム加中銀総裁
コアCPI上昇なら連続利上げが必要になる可能性
エネルギー高騰が他商品やサービス価格上昇につながること懸念