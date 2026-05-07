東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

貿易収支（3月）10:30

結果 -18.41億豪ドル

予想 44.00億豪ドル 前回 50.26億豪ドル（56.86億豪ドルから修正）



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官

為替介入に関するIMFルールは回数を制限するものではない

引き続き警戒感もって注視、連休終わればまた週末が来る

投機的な動きが続いている、介入の照準は全方位だ



【米国】

トランプ米大統領

原油が200ドルまで上がったとしても戦争はそれだけの価値があった

原油はもっと上がると思っていた、250ドルくらいになると思ってた



【中国】

米中首脳会談を前に中国はイランに海峡の早期再開を要請

交渉を継続することが重要だ、平和的解決を求める

習近平国家主席は和平仲介者として外交的地位を強化する構え



【カナダ】

マックレム加中銀総裁

コアCPI上昇なら連続利上げが必要になる可能性

エネルギー高騰が他商品やサービス価格上昇につながること懸念

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