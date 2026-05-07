けさ（7日）岡山港で沈没したプレジャーボートから油が流出し、現在岡山県が油の回収作業を行っています。

【地図をみる】浮流油の範囲は？「プレジャーボートが沈没し油が出ている」と通報 岡山港で油を回収中【玉野海上保安部】

長さ約150メートルにわたり薄い油

玉野海上保安部によりますと、午前6時30分ごろ、「岡山港北側の船溜まりでプレジャーボートが沈没し、油が出ている」と通報がありました。



海上保安部の職員が現場に向かい調査を行ったところ、船溜まりに係留している船舶が沈没し、船の周辺から幅約10メートル、長さ約150メートルの範囲に薄い油が浮いているのが確認されました。

港湾管理者の岡山県が油を回収中

現在、港を管理する岡山県が吸着マットを使用して油の回収作業を行っていて、沈没したプレジャーボートについては所有者により今後引き揚げ作業を行われる予定です。



プレジャーボートは長期間使用されていなかったということで、玉野海上保安部では沈没した原因について調査しています。

沈没したプレジャーボートは長さ7.61メートル、総トン数1.1トンです。