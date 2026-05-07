ISSYZONE JAPAN株式会社は5月7日（木）、BougeRV（ボージアールブイ）の大容量ポータブル冷蔵庫「CRD2 V2.0シリーズ」を発売した。容量40Lと49Lの2タイプを用意する。価格は3万7,980円から。

ハンドルやキャスターを搭載した従来モデルの運搬性能を継承しつつ、冷却性能や静音性を大幅に向上させたというポータブル冷蔵庫。40Lタイプで500mlペットボトルを約31本、49Lタイプで同約39本を収納できるという。

左右の収納室に独立したドアを配した「2室完全独立構造」を採用。一方の開閉がもう一方の温度に影響を与えず、冷蔵と冷凍を同時に行うことができる。アプリでの制御を含め、計8通りの柔軟な使い分けが可能としている。

夜間の車中泊やテント内での使用に配慮し、約35dBという図書館の中よりも静かなノイズレベルを実現した。

電源はAC/DCおよびソーラー充電に加え、別売りのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（240Wh）を本体に内蔵可能。バッテリー使用時は、40Lタイプで最長20時間の連続稼働に対応する。

なお、従来モデルでは173Whの三次元リチウムイオンバッテリーに対応しており、バッテリー使用時の稼働時間は40Lタイプで最長10時間だった。

発売を記念し、Amazonおよび公式サイトでは最大29％OFFとなるキャンペーンも実施されている。

40Lモデル

49Lモデル

温度設定範囲：－20～20℃ 冷媒：R600a 定格電圧：DC 12V/24V、AC 100V-240V（50/60Hz） バッテリー使用時稼働時間：最長20時間 騒音レベル：≤約35dB 収納目安：355ml缶約60本、500mlペットボトル約31本、2Ｌペットボトル約11本 庫内寸法：約19.2×31.1×12.1cm（S室）、約31.4×31.8×32.4cm（L室） 外形寸法：約72.9×46.1×43.8cm（ハンドル・キャスター付き） 重量：約24.76kg（ハンドル・キャスター付き/バッテリー含む） 価格：37,980円～温度設定範囲：－20～20℃ 冷媒：R600a 定格電圧：DC 12V/24V、AC 100V-240V（50/60Hz） バッテリー使用時稼働時間：最長18時間 騒音レベル：≤約35dB 収納目安：355ml缶約72本、500mlペットボトル約39本、2Ｌペットボトル約13本 庫内寸法：約19×31.1×18.1cm（S室）、約31.2×31.8×38.4cm（L室） 外形寸法：約72.9×39.3×49.8cm（ハンドル・キャスター付き） 重量：約25.66kg（ハンドル・キャスター付き/バッテリー含む） 価格：39,980円～