えびちゅう・真山りか2nd写真集発売決定！水色の水着姿を含めた先行カットを公開

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私立恵比寿中学（通称=えびちゅう）の真山りかが、2nd写真集（タイトル未定）を7月22日に発売することが決定した。

■真山りかの「今」をおさめた写真集

撮影の舞台は微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿をはじめ、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な彼女を写し出している。

ひたむきにアイドル活動に取り組み、小さな体で結成当初からパワフルに輝き続けられるほどストイックに自分を磨き続けてきた彼女の「今」をおさめた写真集が、20代最後の年に刊行。

また初解禁となる水着やランジェリーカットなど、今まで見せたことのないドキッとするシーンも必見だ。

(C)KADOKAWA／写真：東京祐

■真山りか コメント

■書籍情報

2026.07.22 ON SALE

『真山りか（私立恵比寿中学）写真集（タイトル未定）』

■イベント情報

『真山りか登壇イベント』

07/20（月・祝）東京・HMVエソラ池袋

07/25（土）大阪・TSUTAYA EBISUBASHI

※その他オンラインイベントも実施予定

■関連リンク

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/