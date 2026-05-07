ベルーナ <9997> [東証Ｐ] が5月7日後場(14:20)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の135億円→162億円(前の期は132億円)に20.0％上方修正し、増益率が1.8％増→22.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の90億円→117億円(前年同期は91.1億円)に30.0％増額し、一転して28.4％増益計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の30円→38円(前の期は29円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期連結会計期間における連結業績見通しは、プロパティ事業において、国内ホテル事業が国内旅行やインバウンド需要の増加を受け売上が拡大し収益性が増したことに加えて、販売用不動産の売却により1,042百万円の売却益が発生したことや、アパレル・雑貨事業において、収益性を重視した運営を行ったことなどにより売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも前回発表予想を上回る見込みとなったため、上方修正いたします。※この資料に記載されている業績等の予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。



当社では、企業価値の向上を通じた株主の皆様への利益還元を重要課題のひとつとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を実施して参りました。この方針および当期の連結業績予想の上方修正を総合的に勘案し、2026年3月期の１株当たり期末配当金を23円とするものです。この結果、当期の１株当たり年間配当金は38円となり、前期から9円の増配となる見込みです。