人気コスプレイヤー・宮本彩希、幼少期の写真にファン驚き「貫禄がある」「この頃から美形」
人気コスプレイヤーの宮本彩希が6日、自身のXを更新し、コスプレ活動する前の写真を投稿した。
【写真】貫禄がある！コスプレぽいドレス姿で笑う幼少期の宮本彩希
定期的にコスプレ写真を投稿しているが今回は「コスプレイヤーの片鱗を感じる宮本彩希(小)」と幼少期の写真を公開。ドレス姿の幼い宮本の姿を見ることができる。
これにファンは「この頃から美形だったんですねぇ〜」「小さい頃から可愛いですね〜今の雰囲気にちゃんと繋がってるのがすてき」「かわちいし貫禄がある」「子どもの頃のさきみーさん、貴重な写真ですね」「子供の頃のさきみーも可愛すぎる…！！根っからのコスプレイヤーだったのか」「かわいさすでに完成されてる」「リアルプリンセスです 可愛い」「天使やん！」などと反応している。
【写真】貫禄がある！コスプレぽいドレス姿で笑う幼少期の宮本彩希
定期的にコスプレ写真を投稿しているが今回は「コスプレイヤーの片鱗を感じる宮本彩希(小)」と幼少期の写真を公開。ドレス姿の幼い宮本の姿を見ることができる。
これにファンは「この頃から美形だったんですねぇ〜」「小さい頃から可愛いですね〜今の雰囲気にちゃんと繋がってるのがすてき」「かわちいし貫禄がある」「子どもの頃のさきみーさん、貴重な写真ですね」「子供の頃のさきみーも可愛すぎる…！！根っからのコスプレイヤーだったのか」「かわいさすでに完成されてる」「リアルプリンセスです 可愛い」「天使やん！」などと反応している。