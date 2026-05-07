不二家、サーティワンとコラボ 人気フレーバーをイメージしたチョコを期間限定で発売へ
不二家は7日、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー・チョコレートミントとポッピングシャワーをイメージしたコラボチョコレートを期間限定で発売すると発表した。冷やして食べることでひんやり感が際立ち、暑い時期でも食べやすい一口サイズのチョコレートとなっている。
【画像】早く食べたい…不二家がコラボして作った「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」
「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は12日、「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は26日に、それぞれ全国発売となる。
「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバー「チョコレートミント」をイメージし、爽やかなミント味のクリームにブラッククランチを混ぜ込み、まろやかなチョコレートで包んだ一口サイズのミントチョコレートとなっている。
過去発売品と比較しひんやり感がアップした。冷やして食べるとよりミントの清涼感を楽しめる。12粒が入っている。
「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は、ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入った白いチョコレートに、さわやかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレートとなっている。
見た目も味も、サーティワン アイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたこだわりの品質となっている。過去発売品と比較しひんやり感アップ。冷やしてもおいしく暑くなる季節にぴったりな商品となっている。15粒が個包装されている。
不二家は、6月にもサーティワン アイスクリームとコラボしたチョコレートを発売予定としている。
【画像】早く食べたい…不二家がコラボして作った「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」
「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は12日、「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は26日に、それぞれ全国発売となる。
過去発売品と比較しひんやり感がアップした。冷やして食べるとよりミントの清涼感を楽しめる。12粒が入っている。
「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は、ピンクとグリーンのつぶつぶラムネとはじけるパチパチキャンディが入った白いチョコレートに、さわやかなミント風味の生地を合わせてマーブル状に仕立てたチョコレートとなっている。
見た目も味も、サーティワン アイスクリームの人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」をイメージしたこだわりの品質となっている。過去発売品と比較しひんやり感アップ。冷やしてもおいしく暑くなる季節にぴったりな商品となっている。15粒が個包装されている。
不二家は、6月にもサーティワン アイスクリームとコラボしたチョコレートを発売予定としている。