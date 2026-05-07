◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

午前組の６０人がホールアウトした。４０歳のベテラン藤田さいき（ＪＢＳ）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、午前組では首位の福山恵梨（松辰）と２打差の２位と好スタートを切った。

藤田は、東コースで行われた昨年大会で体調不良ながら、韓国の申ジエ（スリーボンド）とプレーオフの激闘を繰り広げて２位惜敗。今回は「苦手」の西コース開催で、大会前日には「アンダーパーなら万々歳」と話していたが、好プレーを連発。いきなり、スタートホールの１０番パー４で、残り９２ヤードの第２打を５２度のウェッジで１メートルに寄せてバーディー発進した。

「偉い！ 私。頑張っている！」と藤田は、冗談めかして自画自賛した。

４０歳の藤田が優勝すれば大会史上最年長Ｖ。メジャーでは５番目の年長Ｖとなる。

昨年大会では歴史に残る激闘だった。藤田は、大会前から体調不良に悩まされていたが、気迫あふれる好プレーを連発。しかし、最終日は気温２５・２度の夏日となり、暑さによって、さらに体力を削られ、１６番ではコース上で座り込んでしまった。「やめるわけにもいかない」と氷袋を首に当てながらプレーを続けた。申と通算７アンダーで並び、プレーオフに突入。１ホール目で敗れた後は、自力で立てず、救急搬送された。「去年のことはよく覚えていないんですよ。最終日は１５番くらいから、夢の中でプレーしている感じでした」と藤田は振り返る。

「今年は元気です！」ときっぱり。「ギャラリーの方々にも『体調は大丈夫？』と聞かれました」と苦笑いを浮かべながら話した。

元世界ランク１位で、今大会のアンバサダーを務める宮里藍さんと同じ１９８５年生まれ。藍さんは２０１７年に引退したが、藤田は、今もツアーの第一線で戦い続けている。しかも、飛距離ではランク２１位（２４３・１７ヤード）と若手にも負けていない。

２０２２年の大王製紙エリエールレディス以来、４年ぶりのツアー通算７勝目と、２０１０年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯以来、１６年ぶりのメジャー２勝目へ。そして、大会最年長Ｖへ。絶好のスタートを切った。４０歳のベテラン藤田さいきは今大会の有力な主役候補だ。