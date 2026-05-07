◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、ホールアウトした時点では１６位につけた。

前半の１２番パー５は残り約１００ヤードから第３打がグリーンに届かず、アプローチが１０メートル以上オーバーして４オン３パットのダブルボギー。直後の１３番は６メートル、１４番は３メートルを決め、ツアー史上最短９８ヤードの１５番パー３は２メートルに寄せて３連続バーディーを奪った。

前半で２つ伸ばして折り返したが、後半は６番から３連続ボギー。最終９番は２メートルに寄せてバーディーで締め、イーブンパーで初日を終えた。昨年１２月に亡くなった男子ツアー９４勝の尾崎将司さんを師匠に持つ２３歳は「破天荒だな…と言われそうですね。行ったり来たりしてたので」と苦笑いを浮かべた。

一方、９８ヤードと距離が短い１５番パー３でバーディーを奪った。５４度と迷った末に５０度ウェッジで打った佐久間は「短くなった分、逆に難しい手前の段だとスピンがかかると池も見えてくる。今日はギリギリを狙って、上の段についてしまってもしょうがないとジャッジして、ギリギリ戻ってくれていいバーディーが取れた」と笑みを浮かべた。

前日６日のプロアマ戦は９ホールを終えた時点で右腰痛のため途中棄権した。サウナに行った後、体のケアをして休養にあて「出たい気持ちしかなかった」。この日は患部にテーピングを施し、痛み止め薬を飲んで出場。「少し痛みはある。ちょっと長いクラブを持つと特に出る。状態は悪いけど、ゴルフできる状態ではある。明日は午後組なので、しっかり休んでケアして臨みたい」と見据えた。

２０２４年大会は首位発進しながらも、優勝した当時アマチュアの李暁松（韓国）に１打差の２位に終わり、悔し涙を流した。メジャー初優勝を狙う佐久間は「すごい優勝したい気持ちは強い。タフなコンディションなので何が起こるか分からない。しっかり耐えるところは耐えて、面白い週末を迎えたい」と巻き返しを掲げた。（星野 浩司）