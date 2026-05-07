歌手シャキーラが、ブラジルのリオデジャネイロで、200万人の観客に向けて無料コンサートを開催した。シャキーラは5月2日に行われた音楽イベント「Todo Mundo No Rio」のヘッドライナーとして登場。コパカバーナ地区にある会場にはおよそ200万人の観客が詰めかけたとリオのエドゥアルド・キャヴァリエ市長が発表した。



【写真】これでもほんの一部 コパカバーナを埋め尽くす人、人、人

シャキーラは自身のインスタグラムにコンサートの画像を掲載。「眠れませんでした。あまりにも感動的だったから。昨夜リオで起こったことは、忘れられない、息をのむような出来事でした」と興奮冷めやらぬ思いを明かした。「私たち一人ひとりの心に宿る音楽の力を共に感じ取ることができました。多くの人にとって辛い一日だったにもかかわらず、私たちはありのままの人生、成功も不完全さも含めて、祝うために集まりました」と音楽への思いも吐露した。



さらに「コパカバーナの美しさは、本当に大切なものを思い出させてくれます。そしてその秘訣は、今この瞬間に意識を集中し、目の前にあるものを味わうこと。海、砂浜、山々を眺め、肌に感じる太陽の光、そよ風を感じること。なぜなら、それが私たちの本質だからです」と会場にも思い入れたっぷり。関係者やスポンサー、スタッフに感謝を伝えた上で「ブラジル国内の他の都市や海外から駆けつけてくれたファンの皆様、私と共に歴史を刻み、何よりも昨夜、観客が私の家族だと感じさせてくれたことに感謝します。ブラジル、ありがとう」とファンにメッセージを送った。



キャヴァリ市長はXに「今日またコパカバーナのビーチで歴史が作られた」と綴り、「ラテンアメリカの女王が、地球上で最も大きな舞台に君臨」と称えた。感謝の気持ちを述べると共に、100万人超えのコンサートに関するウィキペディアのスクリーンショットを投稿。ウィキペディアにによると、今回のシャキーラの公演はロッド・スチュワート、ジャン・ミッシェル・ジャールの2度 、ジョルジ・ベンジョール、レディー・ガガに続き、6位の集客となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）