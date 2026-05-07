タレントで「コント赤信号」リーダーの渡辺正行（70）が、7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ラジオ番組での失敗談を語った。

司会の黒柳徹子から「趣味のゴルフで失敗があったって、どういうこと？」と聞かれると、渡辺は「は〜、ホントお恥ずかしい」と恐縮しながら、「ラジオの生放送があって」と切り出した。

マネジャーから出演時間を「9時」と告げられ、「夜の9時」と勘違い。何度か確認されたものの、夜だと思い込んでいた。また前日にゴルフをする予定が雨で流れたことで、「“泊まって（翌日に）ゴルフをやりましょう”ということになって」と振り返った。

当時、「Take2」の東MAXこと東貴博が同行しており、宿泊先で酒を飲み、翌朝ゴルフをしていると、東MAXが「リーダー！さっきから電話がずっと鳴ってますよ！」と叫んだという。

渡辺が「なんだよ、もしもし」と出ると、マネジャーだった。「今どこにいるんですか？えっ！ゴルフ場！？ラジオですよ、夜じゃないです、今です」と言われ、大慌て。番組パーソナリティーの「ヤーレンズ」からは、「今日出る方は、“兄貴、兄貴”って呼ぶと、“待たせたな”って出るあの方でございます」と紹介されていた。

そして現地から電話出演することになり、「呼んでみましょう、兄貴、兄貴〜」との呼びかけに、渡辺は電話口で「待たせたな」と応答。「“待たせたな”って、まだ来てないじゃないですか」とツッコまれ、「今日はずっと待たせるかもしれないよ」と何とか返した。

内心「一生懸命、面白いことを言わなきゃ」と焦ったが「大したことは言えなかった」としょんぼり。その後も「今どこにいるんですか？」「緑が凄く綺麗で、芝生もとても綺麗な、そういうところにいるんだよ」「ゴルフ場でしょ！」とのやり取りが続き、東MAXにも急きょ電話出演してもらうことで、何とか乗り切った。

しかし「いい大人がホントに申し訳ない」と反省。その後出演した際は、ロケ中継をこなした上にスタジオでもトークに奮闘。弁当の差し入れをして「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。「ホントに恥ずかしいお話です」と反省しきりだった。