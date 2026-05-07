全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のタイ料理店『アムリタ食堂』です。

常夏の国タイのローカルスイーツをホカホカで食す！

入店すると「ここはタイ？」と錯覚しそうな明るい挨拶に思わず笑顔に。創業24年の歴史がありながら、常に挑戦を続ける名店だ。ご飯メニューやお酒だけでなく、カフェタイムはデザートも色々。温かい湯気とともにココナッツ香る「カノムトゥアイ」や「モーゲーン」は食べるほどにハマるおいしさ。

モーゲーン（黄豆の焼きプリン）720円、カノムトゥアイ（温かいココナッツういろう）390円

『アムリタ食堂』モーゲーン（黄豆の焼きプリン） 720円

『アムリタ食堂』（右）オーナー 安達亜紀さん、（左）デザート担当 今野祐子さん

オーナー：安達亜紀さん、デザート担当：今野祐子さん「タイ＆日本人メンバー皆でお待ちしてます！」

『アムリタ食堂』

吉祥寺『アムリタ食堂』

［店名］『アムリタ食堂』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺本町2-17-12吉祥寺藤彩ビル1階

［電話］042-223-1112

［営業時間］11時半〜22時（21時半LO）※ティータイム15時〜16時半LO

［休日］なし

［交通］JR中央線吉祥寺駅より徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、とろりもちもちココナッツ蒸しプリンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】上はとろり、下はもちもち 常夏の国のあったかスイーツ（8枚）