元サッカー日本女子代表の鮫島彩さんが７日、第１８回ベストマザー賞のスポーツ部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。

受賞は授賞式を持って情報解禁だったため「スポーツマンシップにのっとって、夫も知らないです。帰ったらサプライズ的に伝えたいと思います。今日は子どもの面倒を母がしてくれているので、母にだけ伝えました」と笑った。２５年に結婚と出産を電撃発表し、長男は１歳を迎えた。「（他の）受賞者の皆さまのコメントを聞いて、試合に負けても泣かないのに、泣きそうになるほど感動したので、帰ったら子どもを抱きしめたいと思います」と語った。

現役時代は１１年Ｗ杯ドイツ大会で優勝に貢献。１２年ロンドン五輪銀メダル、１５年Ｗ杯カナダ大会準優勝と、日本の女子サッカーを支え、２４年に引退した。「なでしこジャパンとして戦っていた時もトライとエラーがあって、みんなで修正して、優勝までたどり着いた。子育ても毎日、こうやってみようかなって。修正してエラーしてそういう繰り返しは現役とつながっているのかなって思います」と現役での経験が子育てにも役に立っているようだ。

現在はサッカー教室で子どもたちに指導することも。「大人の私からしたらうまくいかなかったのかなって思って、子どもに『何点だった？』って聞くと『１００点』って。子どもの最初の評価ってものすごく高いんだな。まずは自分の子どもの気持ちを素直に聞き出して受けとめていく育て方をしたいと思っています」と決意を話した。

２００８年にスタートした同賞は一般のママ・パパによる１年間の投票結果で選出される。俳優部門は相武紗季、タレント部門は南明奈、音楽部門は加藤ミリヤ、芸術部門は映画監督の安藤桃子氏が受賞した。