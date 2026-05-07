◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）は３バーディー、１ボギーの７０をマークし、暫定３位と好スタートを切った。難コースで２アンダーをマーク。「最後までいいラウンドができた」と明るい表情で初日のプレーを振り返った。

風の穏やかな午前７時２０分に１０番からスタート。残り９６ヤードの第２打を５２度ウェッジでピン奥３メートルへ乗せると、下りのフックラインを沈めてバーディー発進とした。勢いに乗り、１２番パー５では３打目をピン右奥１・５メートルへ寄せた。１７番パー５でも２・５メートルを沈めて前半にスコアを伸ばした。大会前にラウンドした際は「グリーンが小さいのにうねっていて、ラフもメジャーらしいセッティング。今年一番難しい」と頭を抱えるコースコンディションだったというが、フェアウェーキープ率９２・９％とティーショットが安定。深いラフにほとんどボールを入れることなく、終始笑顔を絶やさないラウンドとなった。

東Ｃで行われた昨年大会は６位。相性が良いコースに映るが、東西での印象は全くことなるという。「去年の方（東Ｃ）がグリーンが大きくて、まだ乗せられそうというイメージがあった。こっち（西Ｃ）はびびりまくっていた」と異なるグリーンの形状に警戒心を抱いていたという。練習ラウンドでの感触は「イーブン（パー）で上出来」だったというが、目標を上回る７０で初日を終えた。

前週は最終日に６６をマークし、単独２位でフィニッシュ。状態を上げて臨んだ今季メジャー初戦で上々の立ち上がりとした。「良いスタートが切れた」と笑みを浮かべ、残り３日間へ「しっかり粘り強くやりたい」と昨年９月のゴルフ５レディス以来、２勝目を見据えた。