“チェイサー級”の全長4.7m以下サイズ

トヨタのタイ法人は2026年3月6日、現地生産するコンパクトセダン「カローラアルティス」の改良モデルを発表しました。

デザインや装備を見直した実用的なアップデートとなっており、公開直後からユーザーの間でも関心が高まっています。

【画像】これがトヨタ“新”「カローラ“セダン”」です！ 画像で見る（77枚）

カローラアルティスは、日本のカローラと同じくTNGA（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）を採用したグローバル向けのコンパクトセダンで、新興国市場を中心に展開されてきました。

日本仕様とはデザインやサイズが異なり、ワイド感を強調したフロントまわりが精悍な印象を与えています。

ボディサイズは全長4630mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2700mmと、日本のカローラよりやや大きめの設定です。

伝統的なセダンらしいプロポーションを保ちながら、扱いやすさとのバランスを取ったパッケージとなっています。

パワーユニットは1.8リッターハイブリッド（システム最高出力122馬力）と1.8リッターガソリン（最高出力140馬力）の2種類を設定し、いずれもE20燃料に対応しています。

バイオ燃料の利用が進むタイ市場に合わせた仕様で、今回の改良により従来の1.6リッターガソリンエンジンは廃止され、ラインナップは1.8リッター系に集約されました。

さらに、グレード構成も見直され、新たに「HEVスマート」と「1.8G」が追加されています。

どちらも9インチタッチスクリーンを標準装備し、ワイヤレスApple CarPlay／Android Autoに対応。装備の充実を図りながら、より求めやすい価格帯を実現しています。

価格はHEVスマートが94万9000バーツ（約465万円）、1.8Gが90万9000バーツ（約445万円）。

従来グレードは価格据え置きで、「HEV GRスポーツ」が112万9000バーツ（約555万円）、「HEVプレミアム」が100万9000バーツ（約495万円）となっています。

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ユーザーからは「デザインが良くなった」「かっこいい」といった外観への好意的な声が寄せられています。

また、「この装備でこの価格なら悪くない」といった実用面を評価する声もあり、「日本にも来てほしい」というコメントも見られます。

今回の改良では、パワートレインの整理とグレード体系の再構築によって、より分かりやすく選びやすいラインナップへと進化しました。

装備の充実と価格競争力を両立したカローラアルティスは、タイ市場における主力セダンとして、今後も存在感を保ち続けることになりそうです。