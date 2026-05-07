憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。

3歳の長男を育てる南は、グレーと黒のマッシュヘアで登壇。母としてだけでなく、一人の女性としておしゃれを楽しむ姿も印象づけた。

南は「妊娠中は、私は母になれるのだろうかという不安が大きかったんですが、子供が生まれてからはがらりと変わりました。深夜の3時に寝て、昼の12時に起きる生活が、夜の12時には寝て、朝の9時や7時に起きるようになって、大好きだったワンピースを着ることは難しくなって」と生活の変化を語り、「子供が生まれて、できなくなったことも増えたんですけど、その代わり、たくさんの笑顔や幸せを…ざっくりな言い方になっちゃうんですが、いただいています」とはにかんだ。

周囲の人々に対しても「大変な面もすごく多いんですけど、旦那である（濱口）優さんに助けてもらって、毎日頑張れてます。支えてくれてるマネジャーさんだったりのおかげで、仕事も両立できています」と感謝。「私自身がいろいろな方のSNSを見て共感したり安心したりしているので、皆さんが私のSNSを見て、“アッキーナもそんなふうに頑張ってるんだ”と思ってもらえるように発信していけたらいいなと思います」と語った。