すっきり爽やか！初夏にぴったり「グリーンティーレモネード」を作ってみた

緑茶とレモネードが同時に楽しめる！新感覚ドリンクを試してみた

暖かい日が増え、日差しが気になり始めた今の季節には、爽やかな冷たいドリンクが飲みたくなりますよね。

そこで今回は、「グリーンティーレモネード」のレシピをクックパッドニュース編集部スタッフが実際に試してみました。自宅で手軽に作れる、これからの時期にぴったりな新感覚ドリンクです。

【材料】（1人分）

緑茶…100cc





レモンの絞り汁…大さじ1ガムシロップ…大さじ1氷…7個くらい

少量のガムシロップを作る場合



グラニュー糖…大さじ1（16g）



水…小さじ1と1/2

緑茶は濃いめに作るとより奥深い味わいに

1. 濃いめに緑茶を作り、冷ましておきます。レモンは絞っておきましょう。今回は緑茶のティーバッグを使用しました。





2. グラスに氷・緑茶・レモンの絞り汁・ガムシロップを加えたら完成です。





少量のガムシロップを作る場合

1. ガムシロップを少量作る場合は、耐熱容器にグラニュー糖と水を入れ、600Wの電子レンジで20秒ほど加熱したあと、一度取り出して混ぜます。









2. 再度レンジで20秒弱温め、冷ましたら完成です。





緑茶の渋みとレモネードの甘酸っぱさがマッチ





実際に飲んでみると、一口目はレモンの酸味をしっかりと感じ、あとから緑茶の深みが口いっぱいに広がります。

意外にも緑茶とレモネードの相性は抜群。緑茶のほろ苦さをレモンの酸味とガムシロップの甘さが包み込むような味わいで、ゴクゴク飲めるおいしさでした。

飲むたびに変化する味わいが魅力

氷が溶けるにつれて酸味の少ないやさしい味わいになり、飲むたびに味が少し変化するのが楽しいドリンク。ほっと一息つきたいときやリフレッシュしたいときにおすすめの一杯です。

自分好みにレモンの絞り汁やガムシロップの量を調整できるのも嬉しいポイント。緑茶のティーバッグが余っている方は、ぜひ新しいお茶の楽しみ方として試してみてくださいね。