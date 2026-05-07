【ベストマザー賞】鮫島彩、1歳の息子のおむつ替えに奮闘 “追いかける時間も愛おしい”
元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）のスポーツ部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇。育児に奮闘しているエピソードを披露した。
【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者
鮫島は、1歳の息子がおむつ替えの時に体勢をキープする姿に、「こんなに体幹がしっかりしてるんだと驚かされるほど、パワフルに育っています」と笑顔で子育てのエピソードを披露。「おむつも履かずに笑顔で走り回る息子を必死に追いかけたりしてますが、そんな時間も本当にとても愛しく感じてます」と母の顔を見せた。
現役時代は、食べ物やトレーニングなど、何が自分にとってベストか選択してパフォーマンスに取り入れていくという日々を送っていたという。母の立場になり、「私が息子に何を選択するかによって、この子のこれからが少しずつ形作られていくんだと感じて不安になることもあります。情報があふれる中で迷うこともありますが、常に息子にとって何が一番いいのかを考え続けながら、私なりに愛情を注ぎ続けていけたらなと思っています」とほほ笑んだ。
そして、「仕事と育児の両立を支えてくださっている周りの方々に感謝の気持ちを忘れずに、これからも全力で仕事と我が子に向き合っていきたいと思っています」と力強く語った。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門で相武紗季（40）、音楽部門で歌手の加藤ミリヤ（37）、芸術部門で映画監督の安藤桃子（44）、タレント部門で南明奈（36）が受賞した。
【集合ショット】華やか…花束を持って笑顔を見せる相武紗季ら受賞者
鮫島は、1歳の息子がおむつ替えの時に体勢をキープする姿に、「こんなに体幹がしっかりしてるんだと驚かされるほど、パワフルに育っています」と笑顔で子育てのエピソードを披露。「おむつも履かずに笑顔で走り回る息子を必死に追いかけたりしてますが、そんな時間も本当にとても愛しく感じてます」と母の顔を見せた。
そして、「仕事と育児の両立を支えてくださっている周りの方々に感謝の気持ちを忘れずに、これからも全力で仕事と我が子に向き合っていきたいと思っています」と力強く語った。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門で相武紗季（40）、音楽部門で歌手の加藤ミリヤ（37）、芸術部門で映画監督の安藤桃子（44）、タレント部門で南明奈（36）が受賞した。