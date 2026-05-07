3児の母・加藤ミリヤ、ベストマザー賞に驚き「胸を張ってこの賞をいただけることが誇らしい」
歌手の加藤ミリヤ（37）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の音楽部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇。ベストマザー賞を受賞した思いを語った。
【全身ショット】さすがです…美デコルテ全開の衣装で登場した加藤ミリヤ
3児の母であり、ベストマザー賞受賞には「まさか私が母としてこのような賞をいただける日が来るとは思っていなくて、とても驚いています。3人の息子との日々は、愛おしくてにぎやかで楽しくて忙しくて…。私の体が愛の塊になって、このあふれる愛をどうやって子どもたちに伝えられるか、試行錯誤して過ごしています」と幸せな日々を過ごしているという。
続けて「息子たちを見ていると、パワーの塊でエネルギーに満ちていて、世界の希望の光だなと強く思います。彼らと一緒に生きていくことはとても責任があって、愛して愛して愛して、彼らの成長をしっかり見届けることが私が一番大事にするべきことだと思っています」と、母として力強く語る場面も見せた。
また「今日この章をいただくということが決まって、自分自身が胸を張ってこの賞をいただけることが誇らしいです」とにっこり。「私を母にしてくれた夫、それから愛する3人の息子たち、こうやって仕事との両立をサポートしてくれるみんなにも本当に感謝しています」と思いを伝えた。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門を相武紗季（40）、タレント部門を南明奈（36）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。
【全身ショット】さすがです…美デコルテ全開の衣装で登場した加藤ミリヤ
3児の母であり、ベストマザー賞受賞には「まさか私が母としてこのような賞をいただける日が来るとは思っていなくて、とても驚いています。3人の息子との日々は、愛おしくてにぎやかで楽しくて忙しくて…。私の体が愛の塊になって、このあふれる愛をどうやって子どもたちに伝えられるか、試行錯誤して過ごしています」と幸せな日々を過ごしているという。
また「今日この章をいただくということが決まって、自分自身が胸を張ってこの賞をいただけることが誇らしいです」とにっこり。「私を母にしてくれた夫、それから愛する3人の息子たち、こうやって仕事との両立をサポートしてくれるみんなにも本当に感謝しています」と思いを伝えた。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、俳優部門を相武紗季（40）、タレント部門を南明奈（36）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。