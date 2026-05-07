東京鐵鋼<5445.T>が上げ幅を急拡大している。午後１時３０分ごろに、上限を３５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３８％）、または５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。取得期間は５月１１日から６月３０日までで、株主還元の充実並びに資本効率の向上を目的として、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のために実施するという。



同時に発表した２７年３月期連結業績予想は、売上高７６０億円（前期比４．８％増）、営業利益１００億円（同１７．０％減）、純利益７１億円（同１２．１％減）を見込む。棒鋼需要が低迷するなか、主原料である鉄スクラップ価格の上昇などが利益を圧迫する。



なお、２６年３月期決算は、売上高７２５億４０００万円（前の期比１２．２％減）、営業利益１２０億４２００万円（同１７．９％減）、純利益８０億７５００万円（同２５．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS