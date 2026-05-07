お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（40）が6日、自身のインスタグラムを更新し、第2子が誕生したことを報告しました。

りんたろー。さんは、インスタグラムに、出産前の妻・本郷杏奈さん（34）とのやりとりなどをまとめた動画とともに、「新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！」と、第2子誕生を報告。

2023年11月に、第1子誕生を報告していたりんたろー。さんは、「新たな命との出会いは何ものにも変え難い喜びがありましたが、第一子の成長と葛藤。これもまた、僕の中で感慨深いものでした」と、兄となる息子への思いを明かしました。

■「2歳にしてすでに立派な人間」 明かした息子の“成長と葛藤”

先輩などからアドバイスを受けたと明かし、「第二子を病院に預かってもらい、第一子とママの関わりを丁寧にたっぷり時間を取らせてもらいました。それでも、ママを避けたり、園でお兄ちゃんになるの？ と聞かれても首を横に振ったりしていたそうです」と、息子の様子をつづったりんたろー。さん。

そして「色んな感情でぐちゃぐちゃになっている彼を側で見ていて、2歳にしてすでに立派な人間である事を痛感させられると同時に、それはあくまで自然な感情で抑える必要のない立派な気持ちだと言う事を彼にも言い聞かせました」と明かしました。

そんななか、息子の心境に変化があったそうで「数日もすると、少しずつ自分の気持ちに折り合いをつけていったのか赤ちゃんをなでなでしたり 吐き戻しの時のタオルを持ってきてくれたりと 本来の優しい自分を取り戻し、今ではお兄ちゃんになったんでしょと聞かれると“うん！”と大きく首を縦に振るそうです」とつづりました。

また、育児と仕事の両立について、「2度と戻ってこないこの瞬間を 仕事に育児に見逃さないように この目に焼き付けながらそしてしっかり癒されながら 一歩一歩、歩んでいけたらと思います」と心境をコメントしました。