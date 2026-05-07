荒川静香さんがインスタグラム更新

フィギュアスケート男子の超逸材の9年前の姿に注目が集まっている。2006年トリノ五輪女子金メダリスト・荒川静香さんが6日、自身のインスタグラムを更新。あどけない少年の写真を投稿すると、ファンの間に反響が広がった。

荒川さんはインスタグラムに「Rio2017→2026」とつづった。手をつないでいるのは、男子で世界ジュニア選手権連覇の中田璃士（りお）。2017年5月のアイスショーでの写真で当時8歳、まだあどけない表情を浮かべている。

2、3枚目では今年のゴールデンウィーク中のアイスショーで共演した際の写真を公開。9年前と現在の中田の姿に、ファンの視線が集まった。

「璃士君大きくなった！そして静香さまずっとお美しい…」

「懐かしいですねぇ」

「RIOくんの成長にキュン として、しーさま変わらずの麗しきお姿に驚愕しました」

「なんと神々しいお写真でしょう（お二人の歩みが見れて嬉しいです）」

「ひゃー素敵な2ショットありがとうございます」

中田は昨年末の全日本選手権は4位。今年3月の世界ジュニア選手権では圧巻の演技で連覇を達成し、新シーズンからシニアに転向する。



（THE ANSWER編集部）