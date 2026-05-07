藤本美貴、我が子は2歳から自転車を練習　「1時間もかからず乗れた」方法にママたち驚き

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月5日（火）の同番組では、1児のママ・やしろ優をゲストに迎え、子どもの自転車の練習についてトークが繰り広げられた。

藤本家では、2歳から子どもに自転車の練習をさせていたという。あっという間に乗れる練習の仕方と、練習のモチベーションを上げる方法とは…？

【映像】絶賛自転車の猛練習中！やしろ優の4歳息子に藤本美貴＆横澤夏子ほっこり

やしろの4歳息子は、自転車に乗れるよう現在猛練習中。今まで自転車は交通公園で借りていたそうだが、息子にねだられて最近買ってあげたという。

マイ自転車によって練習のモチベーションがさらに上がり、先輩ママである藤本は「（買ってあげて）えらーい！やっぱり子どものテンション上げるのって大事！」とやしろを褒めた。

藤本家はというと、いきなり自転車ではなく、キックバイクからスタート。2歳頃から我が子に与えると、1年ほどで坂道を乗りこなせるようになったという。

キックバイクに慣れさせてから自転車でペダルを漕ぐ練習に移ったところ、1時間もかからず乗れるようになったそうだ。

藤本いわく、自転車の練習で気を付けたのは“絶対転ばせない”こと。転ぶと自転車に恐怖心を抱いてしまうため、「転ぶ直前に（自転車の後ろを）押さえる」のを繰り返したという。

そうしながら「全然怖くない！絶対転ばない！あとはあなたが漕ぐだけ！」と我が子を鼓舞して、練習を継続させたそうだ。

また、子どもがもしも練習中に転んでしまった場合は、泣く前に「えらい！泣かなかったじゃん！すげー強い！」と褒めちぎったという藤本。愛にあふれた藤本家の自転車練習法に、横澤とやしろは驚きっぱなしだった。