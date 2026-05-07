広島電鉄 <9033> [東証Ｓ] が5月7日後場(13:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の3億円の赤字→1.2億円の赤字(前の期は12.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の0.6億円の黒字→2.3億円の黒字(前年同期は7.5億円の赤字)に3.8倍増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

建設業において前回の予想を上回って工事が進捗したことから、売上高は前回の予想を上回る見込みであります。これにともない、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益についても、前回の予想を上回る見込みであります。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。