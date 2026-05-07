熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡り、特定の業者が受注できるよう市幹部に働きかけた見返りに現金６０００万円を受け取ったとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は７日、同市議の成松由紀夫（５４）と元市議の松浦輝幸（８４）の両容疑者をあっせん収賄容疑で逮捕した。

捜査本部は、成松容疑者らが市議の立場を利用したとみて詳しく調べる。

捜査関係者によると、２人は共謀して２０１６年〜２１年頃、準大手ゼネコン「前田建設工業」（東京）を含むＪＶ（共同企業体）が、市庁舎新設工事を受注できるよう市幹部らに働きかけるなどした見返りとして、同社から松浦容疑者宅で現金計６０００万円を受け取った疑い。同社側は贈賄罪の公訴時効（３年）が成立している。

同市では１６年４月の熊本地震で市庁舎が被災し、使用できなくなった。

捜査関係者によると、成松容疑者は同社の依頼を受け、新設工事の入札方式を技術力や実績も加味する「総合評価方式」とした上で、同社側が有利になる評価基準案を市幹部に渡して採用を求めていた。基準案は同社員が作成し、実際に基準に反映されたという。

成松容疑者は入札公告後には、工事によって同社側が得られる利益を増額することも市側に要求。市側は、追加工事を同社側と随意契約するなどしていた。

１９年８月に行われた一般競争入札では、同社のＪＶが単独で応札し、１１８億円（落札率９９・９％）で落札した。新庁舎は２２年２月に開庁した。

熊本県警は昨年１０月、官製談合防止法違反容疑で告発を受理し、警視庁も今年１月、同社から相談を受けて捜査していた。

成松容疑者は今年４月２８日、読売新聞の取材に対し、代理人弁護士を通じて「議員が入札審査基準に働きかけるようなことがある訳がない。金銭の授受等、あるはずがない」などとメールで回答し、関与を否定していた。

成松容疑者は０５年の市議選で初当選し、現在６期目。１９年９月〜２１年９月に市議会副議長、２１年９月〜２３年１０月には市議会議長を務めていた。