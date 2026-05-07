◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初の国内メジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を４日間連載で振り返る。初回は２０１４年大会（茨城ＧＣ西Ｃ）を制した成田美寿々。

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２０１４年５月１１日。２打差２位から最終日をスタートした成田は６バーディー、１ボギーの６７で回り、通算９アンダーでツアー通算３勝目。メジャー初優勝を逆転でつかんだ。２１歳２１５日での大会制覇は当時の大会最年少記録だった。

最終１８番。首位に並んでいた、２０１２年全米女子プロ選手権女王のフォン・シャンシャン（中国）が９０センチのパーパットを外した。それを見た成田は「今までにないくらい手が震えた」と緊張をほぐすように両腕をぶらぶらさせた。５０センチのパーパットを慎重にカップに沈めると、喝采の中で両手を突き上げた。

大会史上２番目（当時）となる４日間合計３万１４６４人ものギャラリーが詰めかけた、春のメジャー初戦。成田が日米のメジャー覇者２人と渡り合い、主役を演じた。１番で残り９８ヤードからの第２打を、ウェッジでバックスピンをかけてベタピンにつけてバーディー発進。「しっかり攻めて６０台を出したい」と、得意のショットでピンを攻め続けた。

パー３を除く１４ホールでフェアウェーを外したのは３度だけ。「イケイケだった」と、７番で８アイアンでの第２打をピンそば５０センチにつけて伸ばし、首位に並んだ。この日のベストスコア６７をマークし、世界ランク８位のフォン、２０１０年＆１３年日本女子オープン覇者の宮里美香を破り、悲願のメジャー初制覇。「信じられない。海外メジャーを勝ってる人に勝てるとは思わなかった」と目尻を下げた。

オフの肉体改造の成果が実った。今年１月はクラブは一切握らず。インターバル１分間の４００メートルダッシュを８本など、下半身を徹底強化。ウェートトレーニングも取り入れ「筋肉量が増えた」とスピンの利いた力強いアイアンショットで、硬くて速い難グリーンを攻略して見せた。

メジャー初制覇の喜びを応援に訪れた両親と分かち合った。実は、母・和子さんと双子の伯父は第３ラウンドが行われた前日１０日が５９歳の誕生日だった。その日のベストスコア６６で２位に浮上した成田は、「この６アンダーがプレゼントね」といたずらっぽく笑ったという。そして同夜、「明日は優勝をプレゼントするからね」と母に「母の日」のプレゼントを贈る約束も交わしていた。ジュニアの頃から５月は大会が多く、何度も同じ約束を交わしてきたが、「まさかメジャー大会で初めて現実になるなんて」と照れ笑いを浮かべた。

「母の日」には、子供の頃からカーネーションの花束などを贈ってきた孝行娘だった。夫の俊弘さんとともに成田組について歩いた和子さんは「兄も昨日から応援に来てくれていて。今までで一番？ うれしいですよね、この優勝は」と優しくほほ笑んだ。両親と成田、佐藤大輔キャディーの４人は、満面の笑みで記念写真に納まった。

◆成田 美寿々（なりた・みすず）１９９２年１０月８日、千葉・市原市生まれ。３３歳。１２歳からゴルフを始める。スポーツ万能で水泳、ソフトボール、陸上、バスケットボールも経験。２０１１年に拓大紅陵高を卒業。１２年からツアーに参戦すると、同年の富士通レディースで初優勝するなど頭角を現し、賞金ランク２７位で初シードを獲得。賞金ランクの最高は５位（１４、１８年）。ツアー通算１３勝、そのうちメジャー１勝。１６７センチ、６０キロ。