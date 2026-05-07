映画「バービー」(2023年)などで知られるグレタ・ガーウィグ監督による「ナルニア国物語」のタイトル、キャスト、公開日が発表された。ガーウィグ監督は、C･S･ルイスによる同名小説の実写映画化に2020年から参加しているが、「Narnia:The Magician's Nephew」という原題で2027年2月12日に公開されることが決定した。



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同年4月2日からNetflixでの配信も予定されている同作にはメリル・ストリープ、ダニエル・クレイグ、キャリー・マリガン、キアラン・ハインズ 、エマ・マッキー、デニース・ゴフら、豪華キャスト陣が予定されている。



原作となる「魔術師のおい」は1955年5月に出版された。「ナルニア国物語」7部作のうち6作目となっているが、年代順にすると一番古い時代が舞台となっていることから、近年ではシリーズ第1弾という位置付けでみられている。



ガーウィグ監督が監督だけでなく、脚本、製作も担当。音楽はアンドリュー・ワイアットが長年のコラボレーターであるマーク・ロンソンと手掛ける。



（BANG Media International／よろず～ニュース）