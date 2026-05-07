YUTORI-SEDAIが、7月28日に東京 下北沢MOSAiCにてチケット無料の『YUTORI-SEDAI フリーワンマンライブ“あなたへ”』を開催する。

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本公演は事前エントリー制で、チケット抽選は5月31日23時59分まで受付中となっている。さらに同バンドは、5月6日に新曲「記念日」をリリース。あわせて同楽曲のMVを公開した。

同楽曲は、恋人への愛情を綴った、温かくどこか切なさも感じられるエモーショナルなバンドサウンドが印象的なラブソング。歌詞には、「毎年記念日を祝いあう中で、この同じ記念日にいつかプロポーズをしたい。」という金原遼希（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められている。

MVには、桧山ありすを起用。全編を通し思い出の地である江の島で撮影され、恋人と過ごしたあの頃のかけがえのない時間が思い起こされるような作品に仕上がっている。どこか切なさを感じさせる、フィルム質感の映像も見どころとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）