ものまねタレントのりんごちゃんは5月6日、自身のInstagramを更新。イケメン2人に囲まれるショットを公開しました。（サムネイル画像出典：りんごちゃん公式Instagramより）

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ものまねタレントのりんごちゃんは5月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。

【写真】イケメン2人に囲まれるりんごちゃん

「りんごちゃん痩せた〜」

りんごちゃんは「ビラボンコーデで親友とBBQ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が「親友」の女性とのツーショットですが、私服姿なのでプライベート感が満載です。また、4枚目には「with B的な写真」と説明し、マッチョなイケメン男性2人に囲まれたショットを掲載。りんごちゃんも男性たちも満面の笑みを浮かべ、楽しそうな様子を見せています。

ファンからは「りんごちゃん痩せた〜」「凄くスマートになられましたね」や「素敵すぎる〜」「カッコヨイ」といったコメントが寄せられました。

自身のイケメンな姿も披露

2月16日の投稿では「りんごくん」と、自身がイケメンになった姿も披露。ファンからは「えっ。誰？」「この姿が本物？」「実はイケメンだったのかぁ」といった反響が寄せられていました。どのような姿か気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)