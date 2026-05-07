「with B的な」りんごちゃん、イケメン2人に囲まれるショット公開！ 「凄くスマートになられましたね」
「with B的な」りんごちゃん、イケメン2人に囲まれるショット公開！ 「凄くスマートになられましたね」
ものまねタレントのりんごちゃんは5月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】イケメン2人に囲まれるりんごちゃん
「りんごちゃん痩せた〜」りんごちゃんは「ビラボンコーデで親友とBBQ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目が「親友」の女性とのツーショットですが、私服姿なのでプライベート感が満載です。また、4枚目には「with B的な写真」と説明し、マッチョなイケメン男性2人に囲まれたショットを掲載。りんごちゃんも男性たちも満面の笑みを浮かべ、楽しそうな様子を見せています。
ファンからは「りんごちゃん痩せた〜」「凄くスマートになられましたね」や「素敵すぎる〜」「カッコヨイ」といったコメントが寄せられました。
自身のイケメンな姿も披露2月16日の投稿では「りんごくん」と、自身がイケメンになった姿も披露。ファンからは「えっ。誰？」「この姿が本物？」「実はイケメンだったのかぁ」といった反響が寄せられていました。どのような姿か気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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