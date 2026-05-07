「オシャレでカッコイイ」キンプリ高橋海人、GW満喫のプライベートショット公開！ 「ラクガキが少年笑」
King & Princeの高橋海人さん（※高ははしごだか）は5月6日、自身のInstagramを更新。ゴールデンウイーク中のプライベートショットを公開しました。
【写真】高橋海人、GWのプライベートショット
ファンからは「海ちゃんオシャレでカッコイイ」「海ちゃん前髪オールアップかっこよくて大好き」「ラクガキが少年笑笑」「どの料理とっても美味しそう 海ちゃんSTARWARSめっちゃ似合ってかっこいい」などの声が寄せられたほか「もしかして先日ブログで話されてたホームパーティーの時のお写真でしょうか」「ブログで教えてくれた美味しいお店のかな？」と、過去のブログ内容を思い出すファンの声も集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】高橋海人、GWのプライベートショット
「ホームパーティーの時のお写真でしょうか」高橋さんは「美味しかった のりパスタ 美味しかった ホワイトアスパラガス 美味しかった ホワイトアスパラリゾット」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、スカジャンにデニムを合わせ、サングラスで前髪をアップしたコーディネートを、鏡越しの自撮りで公開。写真には遊び心のある書き込みが添えられています。2〜4枚目では、のりパスタ、ホワイトアスパラガス、ホワイトアスパラリゾットなどの料理が披露されています。
「やばい最高すぎ！！」2025年7月13日の投稿でも、自撮りショットに書き込みをしていた高橋さん。白いシャツにサスペンダーを合わせたコーディネートを披露しています。コメント欄では「かっこいいいいいい」「クールで涼しげ」「やばい最高すぎ！！」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)