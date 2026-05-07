衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は新作「宝石ゼリー」を4月23日からオンラインショップで、4月25日から店舗で発売した。



「宝石ゼリー」（6個入り）

新登場する「宝石ゼリー」は、その名の通り、まるで宝石のような輝きと見た目の美しさを表現した、華やかな初夏の新作スイーツ。「宝石ゼリー」は果汁たっぷりのゼリーと厳選した果肉を丁寧に重ね、アルコールを使用せず、果実本来の風味を大切に仕立てることでひと口ごとに広がる香りとみずみずしい果実感を存分に楽しめる仕上がりとなった。



「宝石ゼリー」（10個入り）

さらに、宝石のカットをイメージしたこだわりのカップを採用し、「目でも味わう楽しみ」をプラス。日常のひとときを彩る自分へのご褒美としてはもちろん、初夏の爽やかなギフトとしても最適な、光輝くきらめきを届ける。

［小売価格］

6個入：1460円

10個入：2400円

（すべて税込）

［発売日］

ケユカオンラインショップ・楽天市場店：4月23日（木）

ドルチェフェリーチェ店舗（グランスタ東京店は除く）：4月25日（土）

ドルチェフェリーチェ グランスタ東京店：5月上旬

KEYUCA＝https://www.keyuca.com