ケンコーマヨネーズは、世界各地の味わいを手軽に楽しめる「世界を旅するドレッシング」シリーズの2品を5月1日から公式通販サイトで発売した。

今年のゴールデンウィークは、堅調な旅行意欲と日並びの良さを背景に海外旅行に出かける人の割合も回復傾向にある。一方で、円安や燃油高騰の影響から費用は高止まりし、アジア圏を中心とした“近場の海外旅行”が人気を集めるなど旅のスタイルも多様化している。

こうした中、世界各国のその土地ならではの美味しさをお届けする「世界を旅するドレッシング」は、日々の食卓で“世界の味”を楽しめる商品として、気軽に旅気分を味わいたいというニーズに応える。



「チポトレ 〜スモーキーホットチリ〜」

「世界をめぐる味が、食を豊かに華やかに」をキャッチコピーに、世界各国で親しまれている、その土地ならではの美味しさを届けるブランド。まるで各国を旅している気分で世界の味わいを楽しめる。手軽に特別感を付与し、非日常の食体験を届ける。

ドイツのシルト島をイメージして作られた「シルタースタイル 〜シルキーオニオン〜」と、メキシコで親しまれている燻製唐辛子“チポトレ”と多彩なスパイスを組み合わせた「チポトレ 〜スモーキーホットチリ〜」の2品を展開する。いずれも500ml×12。常温で、賞味期間は製造日＋150日。

［小売価格］550円（税込）

［発売日］5月1日（金）

ケンコーマヨネーズ＝https://www.kenkomayo.co.jp