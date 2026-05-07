カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、沖縄県にゆかりのあるインフルエンサーが沖縄県のめぐみの魅力を発信・届けるとともに、沖縄県のシークヮーサー農家を応援するSNSキャンペーンを実施する。

また、「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」を6月2日から8月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の人々に届けてきた。

今回発売する同商品は、さわやかな酸味と渋みのアクセントが特徴の沖縄県産シークヮーサーの味わいに仕上げた野菜＆果実100％ミックスジュース（野菜汁 50％＋果汁 50％＝100％）となっている。砂糖不使用で、1日分（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）のビタミンCを摂ることができる。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめだとか。

同品のパッケージには、沖縄の海や首里城、シーサー、ノグチゲラ（県鳥）などをデザイン（イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン）し、沖縄ならではの魅力を表現している。

加えて、「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

地域の美味しさを全国の人々に届けるこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］155円前後（税込）

［発売日］6月2日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp